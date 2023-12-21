Поліцейський офіцер громади розшукав матір, яка залишила дітей, а сама «кочувала» районом

13-річна дівчинка два дні опікувалася малими братиком та сестричкою допоки мати була у Звенигородському районі. Дітей доставили до лікарні. За невиконання обов’язків щодо виховання на жінку склали протокол.

18 грудня поліцейський офіцер Єрківської громади Дмитро Савонік та працівники служби у справах дітей навідалися до сім’ї, що перебуває на обліку. У будинку вони виявили трьох малолітніх дітей, які були вдома без нагляду дорослих.

З’ясувалося, що мати покинула їх без їжі у холодній хаті та поїхала до Звенигородки. На столі вона залишила записку, в якій наказала 13-річній доньці доглядати за хворими братиком і сестричкою, семи та одного року. Дівчинка мала самостійно поратися з хатніми справами, готувати, а ще попрати весь брудний одяг.

Поліцейський офіцер громади дістав бутерброди й гарячий чай. Нагодувавши й напоївши дітей, він відвіз їх до дитячого відділення Катеринопільської лікарні.

Пізніше поліцейський розшукав матір, яка так і не зізналася, де була два дні та чому вимкнула телефон.

У результаті на жінку склали протокол про вчинення адміністративного правопорушення за ст. 184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей). Наразі вирішується питання про поміщення дітей до спеціалізованого закладу.

Відділ комунікації поліції Черкаської області