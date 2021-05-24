В Кременчуге годовалый ребенок утонул в ванной

Правоохранители расследуют обстоятельства гибели ребенка – не исключено, что мать малыша была пьяна в момент смерти ее дитя

В Кременчуге Полтавской области годовалого мальчика без признаков жизни обнаружил сожитель его матери. Ребенок находился в ванной, наполненной водой.

«Прибывшие по вызову медики пытались реанимировать ребенка, но безуспешно, позже была констатирована смерть. Открыто и расследуется уголовное производство по статье «злостное неисполнение обязанностей по присмотру за ребенком»», – сообщила «Сегодня» спикер полиции Кременчуга Анна Васенко-Волювач.

По неофициальной информации, мать погибшего ребенка в момент его смерти была пьяна. В полиции этого не опровергают.

Отметим, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 2 до 5 лет. // «Сегодня»