В результаті вибуху в офісі торгівельної мережі в Одесі постраждало двоє людей

За фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами слідчі розпочали кримінальне провадження.

Попередньо встановлено, що в офісі однієї з торговельних мереж вибухнув використаний боєприпас, який до офісу в якості сувеніру приніс один з постраждалих. Походження вибухового предмету наразі встановлюють поліцейські.

Двох працівників, які перебували під час вибуху у приміщенні, з вибуховими та рваними ранами кінцівок госпіталізовано.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти. В рамках розпочатого за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України кримінального провадження, поліцейські встановлюють повні обставини події та походження вибухового предмета.

Триває слідство.

Звертаємось до громадян бути дуже уважними та обережними. Не наражайте себе та оточуючих на небезпеку. Ні в якому разі не наближайтесь та не торкайтесь підозрілих предметів та тих, що зовнішньо схожі на бойові припаси, снаряди, міни тощо. На даний час, коли в нашій країні тривають бойові дії, це питання дуже актуально. У разі, якщо ви виявили такі предмети, невідкладно повідомте про це до найближчого підрозділу поліції, або зателефонуйте на спецлінію «102».

Відділ комунікації поліції Одещини