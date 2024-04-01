Укргідрометцентр попереджає: до України принесло пил з Сахари

Хвиля тепла із західного Середземномор’я, яка принесла до нас аномально високі температури повітря останніми днями, захопила ще пил із Сахари (це добре видно на супутниковому знімку з платформи EUMETSAT).

Мешканці західного регіону могли спостерігати це ще вчора, а сьогодні він пошириться на більшість областей України.

Небо буде тьмяним.

Зачиняйте вікна, пил може бути шкідливим для людей з распіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей.

Український гідрометеорологічний центр