Умер актер Армен Джигарханян

На 86-м году жизни в ночь на 14 ноября умер советский, российский и армянский актер и театральный режиссер Армен Джигарханян. Об этом сообщила пресс-служба Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.

В последние годы жизни у него были проблемы со здоровьем. В 2016 году он был госпитализирован в связи с сахарным диабетом — с подозрением на инфаркт. В январе 2018 года он снова попал в больницу в состоянии средней тяжести. По предварительным данным, у Джигарханяна были выявлены проблемы с сердцем. Кроме того, у него был диагностирован гипертонический криз. 26 апреля 2018 года актер был госпитализирован с инфарктом и впал в кому, но позднее вышел из нее.

Джигарханян, известный по ролям в фильмах «Новые приключения Неуловимых», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Собака на сене», «Место встречи изменить нельзя», был трижды женат. Первой его женой (хотя брак был незарегистрированным) была театральная актриса Алла Ванновская. В 1966 году она умерла в психиатрической лечебнице. От нее у Джигарханяна была дочь Елена, которая в 1987 году погибла от отравления угарным газом, уснув в стоявшем в гараже автомобиле с работающим двигателем. Вторая жена актера — актриса Татьяна Власова. Они прожили вместе с 1967 по 2015 год. Совместных детей не было. Но пасынок Джигарханяна Степан взял фамилию отчима.

Третьей женой Армена Борисовича стала киевлянка Виталина Цымбалюк-Романовская — пианистка, занимавшая должность директора театра Джигарханяна. Они расстались со скандалом. Армен Джигарханян заявил, Цымбалюк-Романовская нанесла ему «много несправедливой боли», что «она повела себя гнусно, она — вор, а не человек». Виталина подала на развод, который был оформлен в 2017 году. В сентябре 2019 года Армен Джигарханян сообщил, что воссоединился с Татьяной Власовой, специально вернувшейся из США, чтобы ухаживать за бывшим мужем. // Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»