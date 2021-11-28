Умер певец и композитор Александр Градский

В России на 73 году жизни скончался певец и композитор, Александр Градский, считающийся одним из основоположников русского рока.

Об этом пишет BBC.

Ранее сообщалось о том, что здоровье музыканта резко ухудшилось после перенесенного в сентябре COVID-19.

Накануне стало известно, что его госпитализировали в Москве с подозрением на инсульт, он находился в реанимации.

Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в Челябинской области и еще в школьные годы стал заниматься рок-музыкой. В 60-х годах он создал самодеятельные рок-группы «Славяне» и «Скоморохи», а в 1974 с выходом на экраны ленты Андрея Кончаловского «Романс о влюбленных», к которому написал музыку, получил широкое признание.

В 1976 году Градский впервые исполнил песню «Как молоды мы были», которая стала одним из его хитов.

Градский получил популярность и как организатор первых советских рок-фестивалей — среди прочего «Рок-панорамы».

С 2012 по 2015 год певец был в жюри телевизионного проекта «Голос».

Руководил музыкальным театром «Градский Холл». // УНИАН