У Києві чоловік загинув, «упавши» з 24 поверху

У Києві з 24 поверху житлового будинку впав чоловік віком до 60 років. Він загинув. Правоохоронці підозрюють, що це було самогубство.

Про це hromadske повідомили в поліції Києва. Цю інформацію поширюють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що інцидент трапився на Дніпровській набережній у Києві. У мережі пишуть, що йдеться про житловий комплекс RiverStone.

У поліції Києва зазначили, що наразі з’ясовують усі обставини цього інциденту. Там зазначають, що, ймовірно, було самогубство.