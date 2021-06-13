Умер украинский танцор и хореограф Григорий Чапкис

Известный украинский танцор, хореограф, тренер «Танцев со звездами» Григорий Чапкис умер на 92-ом году жизни.

Эту информацию у себя в Instagram подтвердил его сын Грэг Чапкис, проживающий в США. Последние полгода Григорий Чапкис тяжело болел и не появлялся на публике. Еще осенью 2020-го хореограф был в судейском кресле «Танцев со звездами», танцевал на сцене, был полон сил и энергии. А в декабре попал в больницу с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирус.

В комментариях журналистам Чапкис говорил, что делал два ПЦР-теста на COVID-19, но оба показывали отрицательный результат. Тем не менее симптомы были очень похожи на коронавирус. Позже Чапкиса выписали, но потом он дважды попадал в больницу с осложнениями. Звездный хореограф говорил, что его легкие в плохом состоянии, а также сковало спину и ноги.

Его сын Грэг Чапкис (тоже известный хореограф) на своей странице в Instagram просил молиться за отца. Вечером 13 июня он же сообщил, что его отца не стало. // «ФАКТЫ»