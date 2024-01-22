У поліції нагадали, як оформлювати європротокол при ДТП з незначними наслідками

Поліція рекомендує водіям, які потрапили у дорожньо-транспортні пригоди з незначними наслідками, використовувати європротокол, який можна оформити без виклику поліції.

Європротокол – це спеціальний бланк повідомлення про настання дорожньо-транспортної пригоди, який заповнюють водії-учасники ДТП на місці аварії, а потім надається страховику для підтвердження події.

За словами першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, через несприятливі погодні умови збільшується ризик потрапити в ДТП, а тому європротоколи є особливо актуальними.

Головною перевагою такого протоколу є: не потрібно інформувати та очікувати поліцію. Залишити місце ДТП можна відразу після його складання.

Також водій звільняється від адміністративної відповідальності: у нього не вилучають водійське посвідчення, матеріали не направляють у суд, штраф не накладають.

При яких ДТП можна скористатися європротоколом?

Цей документ можна оформити лише якщо внаслідок ДТП немає травмованих чи загиблих. Також важливою умовою є відсутність матеріальної шкоди третім особам.

Європротокол може бути складеним лише якщо всі учасники ДТП мають дійсні поліси обов’язкового страхування і вони досягнули згоди щодо всіх обставин пригоди.

Важливими умовами для того, щоб складений європротокол був дійсним, є те, що водії-учасники ДТП мають перебувати у тверезому стані, а сума збитків не має перевищувати 80 тисяч гривень.

Як оформити європротокол при ДТП?

Скласти європротокол можна за допомогою онлайн-системи або на паперовому бланку.

“Цифровий сервіс фіксації ДТП перевірить на коректність заповнених даних і вкаже на помилки. Дані про ДТП відразу будуть надіслані страховим компаніям обох сторін і внесені в базу даних МТСБУ”, – зазначив Білошицький.

Оформити електронний європротокол онлайн можна за посиланням. // Ірина Батюк, журналістка УП. Життя