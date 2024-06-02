«Укренерго» на понеділок 3 червня запроваджує ліміти на споживання світла

У понеділок, 3 червня, ліміти на споживання електроенергії для промислових і побутових споживачів діятимуть по всій Україні з 00.00 та впродовж доби.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби «Укренерго».

«При перевищені лімітів обленерго можуть застосовувати для промислових та побутових споживачів графіки погодинних відключень», – зазначили в «Укренерго».

У відомстві кажуть, що енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежуються.

Остання масована атака на українську енергосистему відбулася у ніч проти 1 червня. Тоді російські військові атакували енергооб’єкти в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях, поцілили по двох гідроелектростанціях.