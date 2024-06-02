Ідентифікували ще сімох російських окупантів, які розстрілювали людей у Бучі

Головне управління Національної поліції України заочно оголосило підозри сімом російським військовослужбовцям.

Тексти підозр розміщено на сайті Офісу генпрокурора.

Йдеться про службовців 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ збройних сил РФ — військової частини 74268 із дислокацією у місті Псков, РФ.

Вони підозрюються у вбивствах чотирьох цивільних у березні 2022-го під час окупації міста Буча Київської області.

Циренжап Будаєв, 2002 р.н., обіймав посаду навідника 4-ї десантно-щтурмової роти. У березні 2022-го він та інші російські солдати в Бучі утримували сектор міста, що частково охоплював вулицю Жовтневу (пізніше перейменовану на вулицю Левка Лукʼяненка) і перехрестя вулиць Жовтневої і Вокзальної (перейменована у вулицю Захисників України). Росіяни розмістили там свій блокпост. А поблизу в будинках ховалися цивільні місцеві жителі. Окупанти знали, що люди не мають зброї і не становлять для них загрози, оскільки час від часу перевіряли будинки.

9-10 березня Будаєв стояв на блокпосту на вулиці Жовтневій неподалік будинку №42-А. Із хвіртки цього приватного будинку вийшов цивільний чоловік і вступив у діалог із Будаєвим, був убитий двома пострілами.

Капітан Алєксєй Горєлов, 1992 р.н., був командиром 2-ї самохідної-артилерійської батареї і керував солдатами, які щонайменше з другої половини березня 2022-го дислокувалися в районі ЖК «Континент» і ЖК «Міленіум» по вулиці Тарасівській та вели вогонь із самохідних артилерійських установок.

У будинку №8-А по вулиці Тарасівській перебували цивільні мешканці, які ховалися там від обстрілів і не становили загрози для окупантів. Про це росіяни достеменно знали, оскільки робили періодичні перевірки і патрулювання у цій місцевості.

16 березня капітан Горєлов із прапорщиком Дєнісом Гриненком, 1997 р.н., і єфрейтором Вадімом Моругіним, 2001 р.н., зайняли подвірʼя житлового будинку по вулиці Тарасівській, 8-А. Вони вирішили облаштувати у квартирах будинку місця для свого проживання.

У цей час на лавці біля підʼїзду сидів чоловік і розмовляв по мобільному телефону. Росіяни змусили здати телефон на перевірку і знайшли там інформацію про проукраїнську суспільну позицію та патріотичні погляди його власника. Після цього командир Горєлов наніс чоловікові рукою два удари по обличчю, а далі підключилися його підлгеглі. У побитті брали участь 5-6 солдатів.

Потім Горєлов демонстративним жестом правої руки наказав підлеглим убити потерпілого. Єфрейтор Моругін погодився виконати наказ. Він звʼязав чоловікові руки і повів його за кут будинку до зелених насаджень, постаив на коліна і убив вісьмома пострілами з автомата.

Старший лейтенант Аділ Наврузалієв обіймав посаду командира взводу 3-ї парашутно-десантної роти. 25 березня близько 10 години Наврузалієв та ще двоє невстановлених війсьовослужбовців зайшли до будинку №16 по провулку Остапа Вишні у місті Буча, де перебували цивільні. Солдати змусили людей здати мобільні телефони. Два кнопочні телефон Наврузалієв одразу розбив, а смартфон забрав із собою. За 20 хвилин Наврузалієв повернувся і спитав, кому належить телефон, який він тримає у руках. Погрожуючи автоматом, Наврузалієв змусив власника телефона вийти на вулицю і вбив його у дворі сімома пострілами.

Молодший сержант Бахріддін Мадгозієв, 1999 р.н., і рядовий Кажмурат Сєргазієв, 2001 р.н., утримували й контролювали сектор міста, який частково охоплював вулицю Яблунську та інші прилеглі вулиці.

30 березня Сєргазієв та інші невстановлені солдати стояли на блокпосту неподалік будинку №132-А по вулиці Яблунській. О 13-15 годині вони зупинили для перевірки синій Audi-100, що не мав розпізнавальних знаків та емблем, які дозовляли б його ідентифікувати як військовий. Сєргазієв і ще двоє солдатів почали стріляти по машині, щоб змусити водія вийти.

Мадгозієв підійшов і наказав припинити стрільбу. Сєргазієв підійшов до машини з боку водія і переконався, що всередині перебуває цивільний. Він вистрелив у вікно, розбивши скло, і своєю рукою зсередини відімкнув двері та схопив водія за одяг, витягнув на вулицю і поклав на дорогу. Підійшов Мадгозієв і вони з Сєргазієвим удвох одночасно вистрелили у лежачого водія, заподіявши йому смерть. // Судовий репортер