Умирайте дома! Минздрав обнародовал жесткое обращение к «COVID-атеистам» (видео)

Врач посоветовал тем, кто не верит в коронавирус, устроиться волонтерами в больницы и увидеть все своими глазами.

Врач-анестезиолог Сергей Дубров обратился к так называемым «атеистам COVID-19», которые отрицают существование болезни или сомневаются в ее реальной опасности. Специалист призвал граждан в случае заболевания не обращаться за помощью и «умирать дома».

Обращение врача обнародовано в верифицированном Минздравом Telegram-канале «Коронавірус_інфо«.

В частности Дубров предложил тем, кто не верит в коронавирус, устроиться волонтерами в «ковидные» больницы и увидеть все своими глазами.

«Стирать белье, мыть пол, перестилать пациентов в отделениях интенсивной терапии. Рук не хватает, особенно младшего медперсонала. Думаю, суток или нескольких часов в реанимации с пациентами COVID-19 хватит…»ковидный атеизм» пройдет очень быстро», — отметил врач.

«Ну и большая просьба к COVID-атеистам: наверное, не обращаться за помощью, а просто умирать дома, синея. Если вы не верите в COVID, то, пожалуйста, не обращайтесь к врачам», – подытожил он.

УНИАН