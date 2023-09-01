Унаслідок пожежі у будинку в Йоганнесбурзі загинуло понад 70 людей, у тому числі 12 дітей

Десятки людей госпіталізували.

74 людини загинули унаслідок пожежі у п’ятиповерховому житловому будинку в Йоганнесбурзі (ПАР), який самовільно зайняли мешканці.

Про це пише The Guardian.

Відомо, що 12 із загиблих були дітьми. Десятки людей госпіталізували. Люди намагалися рятуватися, стрибаючи з будинку.

“Коли в четвер приблизно о першій годині ночі спалахнула пожежа, єдині двері в будівлю та з неї були замкнені, тому мешканці не мали можливості втекти”, − пише видання.