Унаслідок пожежі у будинку в Йоганнесбурзі загинуло понад 70 людей, у тому числі 12 дітей
Десятки людей госпіталізували.
74 людини загинули унаслідок пожежі у п’ятиповерховому житловому будинку в Йоганнесбурзі (ПАР), який самовільно зайняли мешканці.
Про це пише The Guardian.
Відомо, що 12 із загиблих були дітьми. Десятки людей госпіталізували. Люди намагалися рятуватися, стрибаючи з будинку.
“Коли в четвер приблизно о першій годині ночі спалахнула пожежа, єдині двері в будівлю та з неї були замкнені, тому мешканці не мали можливості втекти”, − пише видання.
Будівля розташована в самому серці напівзруйнованого центрального ділового району Йоганнесбурга і є однією із сотень незаконно зайнятих будинків, які отримують мало громадських послуг. Воно належить муніципалітету, але влада не брала активної ролі в управлінні чи обслуговуванні будівлі. Мешканців платили оренду синдикату, який контролював будівлю. Кімнати коштували близько 42 долари на місяць. // LB.ua