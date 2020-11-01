Ушел и не вернулся: в Днепре разыскивают несовершеннолетнего парня (фото)
В Днепре без вести пропал 17-летний Гандзий Даниель.
Об этом сообщает «Днепр оперативный».
Стало известно, что 31.10.2020 вышел из социального центра «Доверие» и до сих пор не вернулся. На данный момент его местонахождение не известно.
Приметы: рост приблизительно 170 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы русые, короткой длинны, особых примет нет.
Был одет: штаны спортивные черные, куртка спортивная черная, денег при себе не было.
Если у вас есть информация о местонахождении Даниеля, сообщите по номерам: 102 (Полиция)Tweet