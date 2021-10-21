В детском саду в Кременчуге на двух детей упало дерево

В Кременчуге Полтавской области в детском саду на двух детей упало дерево, их госпитализировал.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Национальной полиции.

«Примерно в 12:00 в полицию поступила информация от медиков, что на территории детского сада, расположенного по улице Софиевской, упало дерево, которое травмировало двух малолетних детей», — говорится в сообщении.

Отмечают, что травмированных детей госпитализировали в больницу.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, выясняют все обстоятельства.