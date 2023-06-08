Увага, фейк! У Київводоканалі спростували інформацію про можливий спалах холери

Наразі у мережі розповсюджується фейк про можливий спалах холери через холерну паличку у воді. Таке повідомлення вже поширилося пабліками та чатами різних міст. У дописах зазначається, що навіть чистити зуби та мити фрукти і овочі необхідно виключно кип’яченою водою.

Ця інформація не відповідає дійсності і скоріше за все спрямована на дестабілізацію ситуації та нагнітання паніки серед населення.

Зі свого боку Київводоканал повідомляє, що якість питної води контролюється за показниками епідемічної безпеки та санітарно-хімічними показниками безпечності. Жодних відхилень від чинного ДСанПіН наразі немає, водопровідна вода цілком безпечна.

Інформація про якість води у Києві щодня публікується на офіційному сайті Київводоканалу та сторінці у Фейсбук. Закликаємо довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Київводоканал