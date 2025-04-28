Увага, розшукується 12-річна Ульяна Мамонова!

До відділення поліції № 1 Миколаївського райуправління звернулась місцева мешканка з повідомленням про те, що вчора, 27 квітня, вдень пішла з дому по пр. Героїв України її донька Мамонова Ульяна Максимівна 2012 року народження та до теперішнього часу її місцезнаходження невідоме.

Прикмети: зріст 162 см, вага 51 кг, волосся русяве фарбоване з рожевим відтінком, довге, очі зелено-карі.

Була вдягнена у сірі джинси, кофту кольору беж, рожеві кросівки.

Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження неповнолітньої або надати іншу корисну інформацію, повідомили до відділення поліції № 1 Миколаївського районного управління за телефонами: (0512) 53-19-05, 44-80-06 або 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області