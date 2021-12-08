Увага, слизькі дороги: 9 грудня очікується ожеледиця в шести областях

У четвер, 9 грудня, небезпечна ситуація на дорогах збережеться на півночі та в деяких центральних регіонах України. Водіям рекомендуємо утриматися від поїздок, пішоходам — бути максимально обережними на нерегульованих переходах.

За даними Sinoptik.ua, у Київській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській і Вінницькій областях очікується паморозь та ожеледиця на дорогах.

Діаметр крижаного шару на дротах і деревах може сягати 6-9 мм — радимо поки що не відвідувати парки і, про всяк випадок, запастися свічками та ліхтариками.