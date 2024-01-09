В американському місті Форт-Ворт стався вибух в готелі. Постраждали понад 20 людей

Вибух спричинив значне руйнування будівлі.

В американському місті Форт-Ворт, штат Техас, стався вибух у готелі Sandman Signature. Загалом у результаті вибуху 21 людина постраждала, пише The Nrew York Times.

Вказано, що одна людина перебуває у важкому стані, ще четверо також отримали серйозні поранення. Зі всіх постраждалих госпіталізували 14 людей, ще одна людина самостійно дісталася лікарні. Крім того, спочатку повідомлялося, що одна особа зникла безвісти, однак згодом її знайшли.

Найімовірніше, вибух стався через витік газу. Однак точна причина ще встановлюється. Вибух спричинив значні пошкодження першого поверху готелю, нового приміщення, розташованого в історичній столітній будівлі.