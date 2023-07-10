сумські поліцейські вилучили дітей з сім’ї через невиконання батьками своїх обов’язків

Прибувши до оселі для огляду умов виховання дітей, співробітники поліції побачили грубі порушення санітарно-гігієнічних норм та повне ухилення матір’ю від виконання своїх обов’язків. Тож, правоохоронці вилучили дітей та помістили їх до лікувального закладу.

Днями інспектори сектору ювенальної превенції Сумського районного управління поліції спільно з представниками служби у справах дітей здійснили візит до родини, яка опинилася у складних життєвих обставинах. У квартирі разом з матір’ю проживали двоє малолітніх дітей.

Під час перевірки поліцейські виявили антисанітарні умови проживання: вхід до помешкання завалений сміттям, предметами побуту, пустими пляшками з-під алкогольних напоїв, у квартирі був стійкий неприємний запах, діти були брудні та без одягу. Мати поводила себе агресивно та неврівноважно.

Поліцейські задокументували усе побачене та вилучили дітей з неблагонадійної родини, помістивши їх до закладу охорони здоров’я на обстеження.

За даним фактом правоохоронці склали адміністративний матеріал за ст. 184 «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей» Кодексу України про адміністративні правопорушення. На разі вирішується питання щодо подальшої долі дітей.

Відділ комунікації поліції Сумської області