В Бердянске разыскивают 14-летнего подростка (фото)

14-летний Васильев Александр Андреевич 3 мая около 17.00 ушёл из дома (г. Бердянск, Запорожская обл.) и до настоящего времени не вернулся. Об этом сообщает Общественная организация «Поиск пропавших детей».

Приметы пропавшего подростка: рост 160 см, худощавого телосложения, каштановые волосы, карие глаза.

Был одет в тёмную куртку, голубую футболку, чёрные штаны и светло-серые кроссовки.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Александра, просьба сообщить по номеру телефона: 066-417-29-15 или 102

Координатор поиска 0505773260, 0984118887 Александр. // Голос