У Києві увечері 17 листопада прогнозують мокрий сніг!

Опади розпочнуться увечері 17 листопада і триватимуть до ранку 18 листопада.

Увечері вівторка метеорологи прогнозують перший сніг у столиці. Триватимуть опади до ранку 18 листопада.

Мокрий сніг йтиме за температури від +1°C до -2°C.

Щоб не допустити ожеледиці, ми оброблятимемо дороги і тротуари посипальними матеріалами.

«Київавтодор» готовий до снігопадів. Маємо 544 одиниці спеціальної техніки.

Закликаємо водіїв бути обачними на дорогах. // Вартові еспресо