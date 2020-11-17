У Києві увечері 17 листопада прогнозують мокрий сніг!
Опади розпочнуться увечері 17 листопада і триватимуть до ранку 18 листопада.
Увечері вівторка метеорологи прогнозують перший сніг у столиці. Триватимуть опади до ранку 18 листопада.
Мокрий сніг йтиме за температури від +1°C до -2°C.
Щоб не допустити ожеледиці, ми оброблятимемо дороги і тротуари посипальними матеріалами.
«Київавтодор» готовий до снігопадів. Маємо 544 одиниці спеціальної техніки.
Закликаємо водіїв бути обачними на дорогах. // Вартові еспресоTweet