Пять детей и один взрослый погибли при пожаре в Смоленской области РФ

В Смоленской области при пожаре в частном доме погибли шесть человек, из них пять — дети, сообщили в экстренных службах.

«Погибли шесть человек, в том числе пять детей»,- говорится в сообщении.

Пожар случился в частном доме в городе Починок. Всего в доме в момент возгорания находились восемь человек. Ранее СМИ сообщили, что погибших пять, из них ребенок только один.

Площадь пожара — 80 квадратных метров. О причинах возгорания не сообщается. // МК