У Глевасі на Київщині чоловік потрапив під потяг

До Фастівського управління поліції Київщини від чергового по станції надійшло повідомлення про надзвичайну подію на платформі залізниці.

Правоохоронці попередньо встановили, що пасажирський потяг збив 50-річного чоловіка. Медики доставили його у відділення Васильківської лікарні.

За фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинили тяжкі тілесні ушкодження,

слідчі розпочали досудове розслідування [ч.2 ст. 276 ККУ].

Поліція Київщини нагадує: залізничний транспорт – зона підвищеної небезпеки. Будьте обережними на залізничних коліях, особливо у темну пору доби!

Відділ комунікації поліції Київської області