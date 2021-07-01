В «Борисполе» задерживаются и переносятся рейсы в Турцию

Международный аэропорт «Борисполь» под Киевом предупредил о задержках авиарейсов в Турцию.

Об этом сообщается на странице аэропорта в Facebook, передает УНН.

«По состоянию на 8:20, в Международном аэропорту «Борисполь» произошли задержки рейсов», — сообщили в аэропорту.

Так, речь идет о рейсах:

PS 6237 Киев-Анталия а/к «МАУ» с 2:00 вылет перенесен на 14:00,

PS 6233 Киев-Анталия а/к «МАУ» с 3:00 вылет перенесен на 17:30,

PS 5333 Киев-Анталия а/к «МАУ» с 11:40 вылет перенесен на 18:20,

PS 5331 Киев-Анталия а/к «МАУ» с 5:00 вылет перенесен на 11:00,

QU 4407 Киев-Анталия а/к «Azur Air Ukraine» с 12:30 вылет перенесен 17:40.

«Как сообщили представители авиакомпаний, рейсы перенесены из отсутствующего разрешения со стороны Турции. Просим пассажиров указанных рейсов ориентироваться на официальную информацию от представителей авиакомпаний и отслеживать время вылета на онлайн-табло на сайте аэропорта. А также проверяйте актуальный статус рейсов на онлайн-табло на сайтах авиаперевозчиков», — указали в аэропорту.

Там ожидают скорейшее решение ситуации.