В Бориспольской исправительной колонии обнаружено более 30 осужденных, больных COVID-19

В «Борисполе исправительной колонии № 119» выявлено 31 осужденного больного коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале, передает УНН.

По словам Денисовой, факт заболевания 31 осужденного был установлен по результатам ежедневного информирования о состоянии заболевания острой респираторной болезни COVID-19 среди персонала и заключенных в учреждениях ГКИС.

«Подчеркиваю, что сегодня медицинские работники, кроме стоматолога, которые могут оказать квалифицированную медицинскую помощь в учреждении — отсутствуют. Такая ситуация продолжается более года», — сообщила омбудсмен.

По ее словам, в настоящее время контроль за лечением осужденных осуществляет начальник филиала ГУ «Центр охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы Украины» в г. Киеве и Киевской области, а также врач-стоматолог. Ими даны рекомендации по лечению осужденных по месту отбывания наказания.

Денисова также отметила, что в условиях стремительного распространения острой респираторной болезни COVID-19 среди заключенных и осужденных, руководителем учреждения до сих пор не приняты меры по выполнению рекомендаций, предоставленных по результатам предыдущих визитов работников Офиса Уполномоченного ВРУ по правам человека, с целью противодействия распространению острой респираторной болезни COVID-19 в указанном учреждении.

«Обращаюсь к руководству Центра здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины с просьбой срочно принять меры по соблюдению прав удерживаемых лиц, а именно обеспечить медперсоналом Бориспольскую исправительную колонию для оказания необходимой медицинской помощи в полном объеме», — сообщила омбудсмен.