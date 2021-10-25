В российском Татарстане взорвался очередной дом — разрушены восемь квартир

В пятиэтажном доме в Набережных Челнах произошел взрыв. В результате были разрушены восемь квартир на четвертом и пятом этажах, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Предполагается, что в доме взорвался газ, рассказал источник РБК в правоохранительных органах.

По предварительным данным, пострадали как минимум пять человек, в том числе двое братьев 2004 и 2010 годов рождения. Еще несколько человек остаются под завалами. Они живы, с ними установили связь.

Прокуратура Татарстана организовала проверку по факту взрыва. В Набережные Челны вылетел премьер-министр республики Алексей Песошин.