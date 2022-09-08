В Україні очікуються підтоплення та селі: оголошено ІІ рівень небезпеки

На рiчках Закарпаття очiкується пiдвищення рiвнiв води.

Найближчими днями у річках Закарпаття очікується пiдвищення рiвнiв води, а у гірських районах можливі селі.

Про це попереджає Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, 9-11 вересня на рiчках Закарпатської областi очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,3-1,2 метри без негативних наслiдкiв.

Також 9 вересня в мiсцях проходження сильних злив очiкується формування значного мiсцевого та схилового стоку, стрiмке пiдвищення рiвнiв води на малих водотоках з пiдтопленням понижених мiсць в населених пунктах.

“В гiрських районах iснує загроза формування селевих потоків”,- попередили в Укргідрометцентрі та оголосили ІІ рівень небезпеки, помаранчевий.

Нагадаємо, до кінця поточного тижня в Україні очікується різка зміна погоди. Зокрема, вже в п’ятницю, 9 вересня, на заході України різко похолоднішає та почнуться дощі. Температура в деяких областях опуститься до +14° вдень, а дощі місцями будуть сильними. Також опади досягнуть Житомирської, Вінницької та Одеської областей. // УНІАН