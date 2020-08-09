В Черкасской области страдавшая анорексией девушка, довела себя до смерти

В городе Каменка Черкасской области от анорексии погибла 27-летняя Алена Дроботенко. Перед смертью девушка весила менее 30 килограммов. Ее госпитализировали, но врачи уже не смогли ей помочь.

В больнице она лежала в реанимации, у нее постепенно начали отказывать органы. Узнать у нее, что случилось — медики так и не смогли.

«Ее сознание было спутано и на один и то же вопрос в течение нескольких часов — она давала разные ответы, возможно это из-за того, что были нарушены обмен веществ и питание мозга. Такие расстройства обмена веществ, она может уже и не могла адекватно воспринимать реальность», — сообщил заведующий отделением анестезиологии Каменской ЦРБ Иван Олейник.

У Алены была последняя стадия анорексии. В организме начались необратимые процессы. Родители девушки шокированы ее смертью и отказались рассказать, почему дочь голодала, сообщают «Подробности».

По словам соседей погибшей, девушка всегда была худенькой. Некоторое время она работала детским психологом районной больницы, но уволилась два года назад. Ее бывшие коллеги очень удивлены тем, что произошло, ведь к анорексии приводят психологические проблемы. Люди или гонятся за идеальной фигурой, или имеют нервные расстройства. По статистике, 20% больных анорексией умирают. // «ФАКТЫ»