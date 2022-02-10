В Чернигове таксист за рулем впал в наркотическую кому

Мужчина въехал в припаркованную машину.

В Чернигове водитель такси, находясь за рулем, впал в наркотическую кому.

Об этом сообщила пресс-служба управления патрульной полиции в области.

Согласно информации, вчера на линию 102 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Гетмана Полуботка — Renault Logan наехал на припаркованный Mercedes Benz C 200. Пострадавших в ДТП нет, но, по словам заявителя, водитель Renault странно себя ведет.

«Патрульные, прибывшие на место, увидели, что на заднем сидении Renault сидит мужчина, который был в очень болезненном состоянии — дышал, однако почти не реагировал на внешние раздражители. Инспекторы немедленно вызвали скорую помощь. За несколько минут его госпитализировали с предварительным диагнозом «кома»», — уточнили в патрульной полиции.

Опросив водителя Mercedes и свидетеля ДТП, патрульные предварительно выяснили, что Renault Logan, используемого для предоставления услуг по перевозке пассажиров в режиме такси, двигался по улице и по неизвестным причинам наехал на Mercedes, стоявший на месте для парковки без движения. Мужчина, которого забрала скорая, — водитель такси.

Позже из медучреждения в Управление патрульной полиции сообщили, что состояние комы 37-летнего гражданина, которого доставили на скорой с места ДТП, обусловлено употреблением наркотического средства. Водитель управлял авто, находясь в состоянии наркотического опьянения.

Когда мужчина пришел в сознание и его состояние здоровья позволило общаться с правоохранителями, патрульные составили на него два админпротокола: по ст. 130 (Управление в стане наркотического опьянения) и ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП. // УНИАН