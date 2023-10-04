У ДТП автобусу поблизу Венеції, за уточненими даними, загинули четверо українців

У дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася вночі на трасі А4 поблизу Венеції, за уточненими даними, загинули четверо українців, ще четверо були травмовані.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інформацію отриману від речника МЗС Олега Ніколенка.

«Італійська сторона завершила ідентифікацію осіб людей, постраждалих в ДТП поблизу Венеції. За уточненою інформацією, четверо українців загинули, четверо отримали поранення», – зазначив він.

Речник МЗС поінформував, що постраждалі громадяни отримують медичну допомогу в лікарнях Местре, Тревізо та Падова.

«Загроз їхньому життю немає. Українські консули надають українцям консульську допомогу, тримають на контролі їхнє лікування та контактують із рідними», – повідомив Ніколенко.

Раніше повідомлялося, що у дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася вночі на трасі А4 поблизу Венеції, загинули п’ять українців, ще троє травмовані.

Поблизу Венеції (Італія) в районі Местре автобус із туристами впав із естакади на залізничне полотно і загорівся. За попередніми даними, загинула щонайменше 21 людина, у т. ч. двоє дітей.