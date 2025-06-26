Дисциплінарні палати ВРП рекомендували звільнити двох суддів за грубі порушення

Суддя Сватівського райсуду Луганської області Віктор Половинка та суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області Олександр Савін можуть попрощатися з мантіями. Дисциплінарні палати ВРП рекомендували їх звільнити. Обидвох — за грубі порушення.

Суддя Половинка із травня 2022 року через агресію рф був відряджений до Рокитнянського райсуду Київської області, але так і не з’явився на роботу. Увесь цей час він не виніс жодного рішення, і до грудня 2023 року фактично не здійснював правосуддя. Половинка пояснив, що перебував на тимчасово окупованій території і не міг виїхати через бойові дії та догляд за хворими родичами. Суддівську зарплату не отримує з червня 2022-го, а в штаті нового суду так і не був зарахований.

І головне: СБУ встановила, що суддя має ідентифікаційний номер платника податків рф.

Наразі Половинку відсторонили від правосуддя, хоча він і так його не здійснює. Декларацій за 2024, 2022 та 2021 роки в публічній частині Реєстру теж немає. За 2023 рік він отримав 76 097 грн пенсії.

Суддю Савіна із явними ознаками сп’яніння за кермом свого Мерседесу зупинили патрульні: запах алкоголю, порушення координації, незв’язна мова. Але він відмовився перевірятися на Драгер, обіцяв сам поїхати до лікарні на огляд — але так і не доїхав. Суд визнав його винним, присудив штраф 17 тис. грн і забрав водійські права на рік. До речі, через кілька днів після першого порушення він знову отримав штраф за перевищення швидкості.

Що цікаво, сам суддя заперечує, що ухилявся від огляду, і вважає вимогу поліції їхати в інше місто перевірятися незаконною — начебто через особистий конфлікт із начальником поліції. Планує оскаржити рішення суду та стверджує, що скарга — частина замовної кампанії проти нього

Чекаємо на остаточне рішення про звільнення, яке має ухвалити ВРП у пленарному складі. // Prosud