В Днепре Chevrolet влетел в фуру на АЗС: погибла 18-летняя пассажирка (фото)

Во вторник, 2 марта, на улице Марии Лисиченко автомобиль Chevrolet врезался в припаркованную на заправке WOG фуру. Девушка-пассажир погибла на месте ДТП, водителя забрала скорая.

Авария случилась примерно в 1:00, — сообщает Информатор. По предварительной информации от патрульных, автомобиль Chevrolet на большой скорости ехал со стороны Калиновой. Водитель не справился с управлением, авто перелетело через бордюр, снесло указатель и врезалось в припаркованную на заправке WOG фуру.

К сожалению, девушка, которая находилась на пассажирском сидении Chevrolet, умерла от полученных травм еще до приезда скорой. Удар пришелся именно на ее сторону. Предварительно, погибшей было 18 лет. Водителя скорая забрала в больницу №6. Известно, что он был в сознании, характер его травм на данный момент неизвестен.