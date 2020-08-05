В Днепре без вести пропал 17-летний парень (фото)

В Днепре пропал без вести 17-летний парень Фурсов Игорь Дмитриевич, родители и знакомые его ищут.

Передает «Днепр оперативный» со ссылкой на Facebook-группу «Поиск пропавших детей».

Согласно информации, Игорь проживает на жилмассиве Красный Камень. Последний раз выходил на связь 4 августа в 23:30. Парень написал, что едет домой. Где он находится сейчас и с кем — никто не знает.

Был одет в темно-зеленую футболку и рваные чёрные джинсы.

Если у вас есть информация о местонахождении Игоря, сообщите по номерам: 102 (Полиция), 732-07-00, 098-172-11-84 (ПОИСК пропавших детей Днепр).