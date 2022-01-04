В Днепре и области разыскивают пропавшую женщину и её 6-летнюю дочь (фото)

В Кривом Роге Днепропетровской области пропала 41-летняя женщина и её 6-летняя дочка.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на ГУНП.

Известно, что Нели Рикардо-Березина ушла из дома в Покровском районе города вместе со своей дочкой Эмилией 31 декабря. С тех пор местонахождение девочки и женщины неизвестно.

Приметы пропавшей девочки: внешне 5-6 лет, рост – 110 см, худощавого телосложения, волосы темно русые, глаза карие.

Была одета в темные брюки, розовый хлопчатобумажный свитер, шапку голубого цвета и фиолетовую куртку.

Приметы пропавшей женщины: на вид 40 лет, рост – 155 см, среднего телосложения, волосы темного цвета до плеч, глаза карие.

Была одета в темные брюки, кроссовки, дубленку из искусственного меха розового цвета и светлую вязаную шапку.

При себе у женщины была большая спортивная сумка черного цвета с вещами и мобильный телефон.

Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении пропавших, сообщите по телефонам: (098) 068 62 99, (096) 522 32 51, (099) 618 08 48 или на линию «102».