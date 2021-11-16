В Днепре ищут двух без вести пропавших несовершеннолетних девочек (фото)

В Днепре ищут двух без вести пропавших девушек. 16-летняя Мацигайло Елизавета и 15-летняя Шевченко София ушли из дома и не вернулись.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» ссылаясь на поисковую группу «Милена».

Последний раз девочек видели 14 ноября в 11:00, когда они уходили из дома в Индустриальном районе Днепра. С тех пор местонахождение подростков неизвестно.

Приметы Елизаветы: рост 160-165 см, худощавое телосложение, светлые волосы средней длины, карие глаза.

Девочка была одета в черную куртку, синие джинсы и черные ботинки. С собой имела сумку синего цвета.

Приметы Софии: рост 155-160 см, худощавого телосложения, темные волосы, голубые глаза.

Девочка была одета в розовую блестящую куртку, синие джинсы и белые кроссовки. При себе имела белую сумку.

Особые приметы: коричневая родинка на левой щеке.

Если вы видели девочек или владеете какой-либо информацией об их местонахождении сообщите по номеру 068-777-0-112 или на линию «102».