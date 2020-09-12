В Днепре мужчина разбился, выпрыгнув из окна на глазах у врачей

В Днепре произошло трагическое происшествие: мужчина выпрыгнул из окна многоэтажного дома на глазах у медиков скорой помощи, которые приехали на вызов.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Происшествие произошло сегодня утром на улице Савкина, 6. По имеющейся информации, скорая приехала на вызов к 66-летней женщине, у которой было подозрение на инсульт. В квартире также находился ее сожитель. Пока медики оказывали помощь женщине, сожитель подошел к окну и выпрыгнул с 4-го этажа. В результате падения мужчина разбился насмерть. На месте происшествия работала полиция, которая будет разбираться в деталях произошедшей трагедии.