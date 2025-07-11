ДБР проводить обшуки в очільника Центру протидії корупції Шабуніна
Слідчі проводять обшуки у будинку Шабуніна та військовій частині, де він несе службу.
Правоохоронці прийшли з обшуками до голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ЦПК.
«Припускаємо, що йдеться про кримінальне провадження щодо екскомандира Шабуніна – Віктора Юшка, яке стосується відряджень Віталія в НАЗК. Ми розцінюємо ці обшуки як чергову хвилю атаки на Віталія Шабуніна і ЦПК через критику Офісу президента та особисто Андрія Єрмака», – йдеться в повідомленні.
Раніше голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив про переведення його з Міноборони до лав Держприкордонної служби. Активіст припускає: причиною появи такого рішення стала його публічна діяльність та критика дій влади.Tweet