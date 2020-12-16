В Днепре при пожаре в доме погибли три человека

Во вторник, 15 декабря, на улице Хвылевого случился пожар. Здесь горел частный дом. К несчастью, в огне погибли 3 человека.

Дом разделен на две части. Владелец одной из половин почувствовал запах дыма, вывел семью на улицу и вызвал спасателей и полицию, — сообщает Информатор с места происшествия. Вызов в Службу спасения поступил примерно в 23:10. По словам мужчины, загорелась деревянная пристройка, после чего огонь перекинулся на дом.

По предварительной информации от спасателей, в доме при ликвидации возгорания они обнаружили тела троих мужчин. Их личности устанавливают правоохранители, на место прибыл следователь.

Со слов соседа, в половине дома нелегально проживали бездомные. Предварительно, площадь пожара составила примерно 70 квадратных метров. Также на Хвылевого приехали энергетики и газовщики, в доме отключили свет и газ.

Сасатели ликвидировали возгорание в 1:30.