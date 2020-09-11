В Днепре пропал 14-летний подросток (фото)

В Днепре разыскивают пропавшего 14-летнего Дмитрия Русанова, который 10 сентября около 17:00 ушел из детской больницы и его местонахождение до сих пор неизвестно.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на ГУ НПУ в Днепропетровской области.

Приметы ребенка: среднее телосложение, на шее цепь двойная, черная футболка с надписью «Лос-Анджелес», джинсы синего цвета.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении Дмитрия Русанова, обратиться по телефонам 102 или (067) 725 70 81, (097) 706 23 55.