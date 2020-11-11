В Днепре пропал 16-летний парень (фото)

В Днепре пропал 16-летний Игорь Гаврилюк. Жителей Днепра и области просят помочь отыскать парня.

8 ноября несовершеннолетний парень ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Приметы: на вид 17 лет, рост 160 — 165 см, худощавого телосложения, волосы темные, карие глаза.

Был одет: черный спортивный костюм, куртка (верх серый, низ черный).

Просьба ко всем, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении парня, сообщить по телефонам: (095) 580-53-69 или «102».