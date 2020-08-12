В Днепре пропала без вести 13-летняя девочка (фото)

В Днепре разыскивают пропавшую без вести 13-летнюю девочку, которая ушла несколько дней назад из дома и до сих пор не вернулась.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на волонтерскую группу «Поиск пропавших детей» в Facebook.

Вчера, 11 августа, в полицию позвонили родители 13-летней девочки и заявили, что их дочь Шаврина Эмилия Эмильевна пропала. Как сообщили родители, несколько дней назад она ушла из дома к подруге и с тех пор не выходит на связь.

Приметы: рост около 145 см, худощавого телосложения, лицо овальной формы, темные волосы, зеленые глаза, особых примет нет.

Просьба ко всем, кому что-либо известно о местонахождении Эмилии, сообщить в полицию по номеру 102 или по номерам 732-07-00, 098-1721184 (Поиск пропавших детей Днепр).