В Днепре третьи сутки разыскивают 18-летнего парня (фото)

В Днепре третьи сутки разыскивают 18-летнего Дмитрия Куприя, который оставил родителям записку суицидального характера и пропал без вести.

Об этом сообщает «Днепр оперативный».

Напомним, парень пропал вечером 9 марта. Около 20 часов вышел из дома, расположенного на жилмассиве Солнечный, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно

Приметы парня: рост 182 см, среднего телосложения; волосы русые, короткие. Был одет в черную куртку с капюшоном, синие джинсы, коричневые ботинки, красную кофту.

Если вы располагаете информацией о местонахождении Дмитрия, просьба сообщить по тел. +38-050-320-57-27 Алина (мать) или на линию «102».