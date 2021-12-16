В Днепре в ДТП погибла 19-летняя девушка (фото)

В четверг, 16 декабря, в Днепре в центре города произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла девушка.

Об этом сообщает “Ситуационный центр Днепра”.

Известно, что автомобиль марки Dacia, водителем которого был 36-летний водитель, двигался со стороны правого берега. При заезде на мост, мужчине не удалось справится с управлением, машину занесло и она, врезавшись в отбойник, перевернулась. Еще немного и авто вылетело бы с моста.

Камеры зафиксировали момент происшествия, видео опубликовали «Труха. Днепр» в Telegram-канале.

В результате аварии погибла 19-летняя пассажирка авто, водитель остался жив, его без сознания на протяжении 20 минут вырезали из салона машины спасатели. Еще одна 18-летняя пассажирка тоже выжила, она была в сознании. На данный момент ее состояние неизвестно.

На месте события работали 7 экипажей патрульной полиции, 3 кареты скорой помощи, 2 единицы спасательной техники. Обстоятельства аварии устанавливаются. // «Апостроф»