В Днепре в результате пожара в дачном доме погибли два человека

Небольшой пожар в Днепре, который стал смертельным, ликвидировали не спасатели, а соседи.

В субботу, 2 октября, в Самарском районе Днепра произошел пожар в одном из домов, расположенных на территории садового товарищества «Энергетик», погибли два человека.

Трагедия произошла на ул. Чехова, говорится на странице Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области в Facebook.

В ведомстве отметили, что огонь охватил только 1 квадратный метр, и унес жизни двух мужчин.

«До прибытия подразделений ГСЧС…, соседи вынесли из квартиры двух мужчин в бессознательном состоянии и самостоятельно ликвидировали возгорание», – говорится в сообщении.

Медики, которые приехали на место происшествия, не смогли спасти пострадавших и только констатировали смерть. // УНИАН