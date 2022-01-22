В Дніпрі горів головний офіс компанії АТБ (відео)

22 січня о 14:15 у Дніпрі в дев’ятиповерховій офісній будівлі мережі АТБ, на першому поверсі ресторану «Пальміра», виникла пожежа з розповсюдженням з 1 по 7 поверхи.

Станом на 15:00 було з`ясовано, що горить утеплювач (мінвата) зовнішньої стіни дев’ятиповерхової офісної будівлі мережі АТБ з розповсюдженням пожежі в офісне приміщення на 4 поверсі.

О 15:48 пожежу локалізували.

Жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 45 осіб та 11 од. техніки. // Вартові еспресо