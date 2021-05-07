В Донецкой области собаки напали на двух мужчин: один из них скончался

В Мирнограде, что в Донецкой области, собаки напали на двух мужчин, одного загрызли насмерть.

По данному факту начато досудебное расследование, передает УНН со ссылкой полицию Донецкой области.

По данным правоохранителей, около 3:00 в полицию Мирнограда поступило сообщение от местного жителя о том, что на улице на него и его родственника напали две собаки.

Сотрудники полиции установили, что собаки породы кане-корсо, принадлежащих 54-летнему жителю, причинили телесные повреждения двум мужчинам. 37-летний заявитель травмирован, а младший пострадавший скончался на месте.

Владелец животных пояснил, что собак использует для охраны дома. На ночь их оставляют во дворе домовладения не привязанных, свободного выхода за пределы двора животные не имеют, поскольку оно ограждено высоким забором. Как собаки оказались на улице, хозяин объяснить не может, добавили в полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 119 «Убийство по неосторожности» Уголовного кодекса Украины.

Сейчас собаки находятся в вольере по месту их содержания под наблюдением ветеринара.