В ДТП на Буковине погибла женщина, пострадали еще 12 человек

Пока в полиции обсуждают новые способы ловить нарушителей на дорогах, в Черновицкой области случилось страшное ДТП. Пассажирский микроавтобус не разминулся на трассе с легковым авто. Скончалась 49-летняя пассажирка автобуса, еще 12 человек, в том числе обоих водителей, увезли в больницу с травмами.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, авария случилась около часа ночи в районе села Недобоевцы Хотинского района на трассе Черновцы — Житомир.

Кто из водителей нарушил правила, выясняется. Транспорт вследствие столкновения был настолько сильно поврежден, что спасателям пришлось воспользоваться специальным инструментом, чтобы освободить пассажиров микроавтобуса.

По информации Molbuk.ua, автобус вез в пригород сотрудников одного из черновицких предприятий. Погибла женщина из Кельменецкого района Черновицкой области. Пострадали оба водителя — 35-летний киевлянин и его ровесник из-под Черновцов. Все получившие травмы в ДТП сейчас лечатся в больнице города Хотин. // Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»