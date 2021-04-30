В ДТП на Прикарпатье два человека погибли, шестеро — ранены

В Ивано-Франковской области произошло столкновение легкового автомобиля и пассажирского автобуса. В ДТП погибли водитель и пассажир легковушки, еще шесть пассажиров автобуса пострадали.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС в Ивано-Франковской области.

По данным спасателей, 30 апреля в 15:09 поступило сообщение о ДТП в селе Корнич, Коломыйского района, Ивано-Франковской области, что произошло в результате столкновения легкового автомобиля и пассажирского автобуса, который осуществлял перевозку 20 пассажиров по маршруту “Ивано-Франковск — Снятин”.

“В результате ДТП, 2 человека, водитель и пассажир легкового автомобиля погибли. Еще шесть человек, которые находились в автобусе, медики доставили в Коломыйскую ЦРБ”, — говорится в сообщении.