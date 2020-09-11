В ДТП на трассе Киев–Харьков–Должанский 5 человек погибли и 14 пострадали (фото)

В пятницу, 11 сентября, на автомобильной трассе Киев–Харьков—Довжанский произошла авария с участием четырех транспортных средств.

Как сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua, авария произошла ночью на 47 км автодороги М-03. Столкнулись два грузовика, микроавтобус и легковушка: 5 человек погибли, 14 получили травмы и госпитализированы.

По предварительной информации, грузовик DAF столкнулся с Mercedec-Benz 1320, после чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями Mercedes-Benz Sprinter и ВАЗ.

При этом пресс-служба ГСЧС сообщает, что в аварии погибли четыре человека. // Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»